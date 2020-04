Ermənistanda son 24 saat ərzində 92 nəfər koronavirusa yoluxub.

Publika.az xəbər verir ki, bununla da ölkədə infeksiyaya yoluxanların sayı 663 nəfərə çatıb.

Hazırda 626 nəfərin müalicəsi davam edir. 30 nəfərin vəziyyəti ağırdır. 4 nəfər virusdan ölüb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.