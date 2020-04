Koronavirus testindən keçmək istəməyən qadın belə təzyiq göstərdi - VİDEO GÖRÜNTÜ

İstanbulda çəkildiyi bildirilən görüntülərdə tibb işçiləri tərəfindən aparılan yoxlamada qızdırmasının yüksək olduğu görülən bir qadını koronavirus testindən keçirmək istəyiblər.

Metbuat.az xəbər verir ki, qadın buna etiraz edib və həkimlərə təzyiq göstərib. Videoa qadının "Nə koronavirus? Başımıza birdə bu çıxdı, belə şey olar?" deyə səsləndiyi görülür. Həkimlər sadəcə koronavirus testi keçirəcəklərini bildirsə də, qadın onları söyməyə davam edir.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

Mənbə: HaberGlobal

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.