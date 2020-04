Milli Məclisin yaz sessiyasının növbəti plenar iclasının vaxtı açıqlanıb.

Parlamentin növbəti plenar iclasının aprelin 7-də keçirilməsi nəzərdə tutulur.

Məlumata görə, həmin iclasda hökumətin hesabatı müzakirəyə çıxarılacaq.

Hesabatı Baş Nazir Əli Əsədov təqdim edəcək. (report)

