Təhsil Nazirliyi təhsilalanların timsalında evdə qalaraq zamanı səmərəli keçirmək, yeni istedadı üzə çıxarmaqla bağlı çağırış edir.

Milli.Az Trend-ə istinadən bununla bağlı hazırlanmış videoroliki təqdim edir:

Milli.Az

