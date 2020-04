Bu günlərdə onlayn rejimdə işləmək çox vacibdir və bütün dünya bacardığı qədər onlayn rejimə keçib. Ona görə də fəaliyyətinə icazə verilən idarə, müəssisə rəhbərləri işçilərin təmasını minimuma endirməlidir.

Publika.az xəbər verir ki, bunu Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahın mətbuat konfransında qərargahın üzvü, TƏBİB-in şöbə müdiri Yaqut Qarayeva bildirib. O, fəaliyyətinə icazə verilən idarələrə müraciət edib:

“Maksimum dərəcədə işçilərin təmasını azaldın. Son günlər testi pozitiv çıxan bir adamın təmasda olduğu çox sayda insanla qarşılaşırıq. Mütləq deyil ki, eyni anda 30-40 adam bir yerdə çalışsın. Virus testi pozitiv olan bir adamdan 60-70 adama yoluxur. Bütün müəssisələr buna əməl etməlidir. Vətəndaşların təması minimuma endirilməlidir".

