Yeni növ koronavirusa ən çox yoluxmanın qeydə alındığı ABŞ-dan daha bir pis xəbər gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, 6 həftəlik bir körpə koronavirus səbəbindən həyatını itirib. Ölüm ölkənin konnektikut əyalətində meydana gəlib. Körpə ötən həftə koronavirus şübhəsi ilə xəstəxanaya aparılmışdı.

Qeyd edək ki, ABŞ-da koronavirusa yoluxanların sayı 140 mini keçib. Ölənlər isə 5 min 112 nəfərdir.

Mənbə: bbc.com

