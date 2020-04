İtaliya A Seriyasının başlama vaxtı ilə bağlı

İtaliya Futbol Federasiyasının prezidenti Qabriel Qravin A Seriyasısının bərbası ilə bağlı açıqlama verib.

“Report” “Football Italia” nəşrinə istinadən xəbər verir ki, federasiya rəhbəri mövsümü bitirməyin prioritet olduğunu bildirib. O, çempionatın nə vaxt bərpa oluna biləcəyi ilə bağlı bunları söyləyib: “Mayın 20-də və ya iyunun əvvəlində başlamaq, iyulun sonuna qədər oynamaq istəyirik. Avqust və sentyabr variantları da müzakirə olunacaq”.

Qravin neytral ərazidə oynamağın yaxşı qərar olmadığını sözlərinə əlavə edib “Amma bu seçimi də nəzərdən keçiririk. 4-5 variant hazırlamağa çalışırıq. Mövsümü ləğv etmək çox çətin olacaq. Bu, qəddar bir haqsızlıq olardı. İnanıram ki, hətta “Yuventus” da bu qərara qarşı çıxacaq".

Qeyd edək ki, İtaliya A Seriyası martın 11-də koronavirusa görə dayandırılıb.



