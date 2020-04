Koronavirusun ən çox yayıldığı üçüncü ölkə olan İspaniyada rekord rəqəmlər qeydə alınıb.

Publika.az xəbər verir ki, son sutka ərzində 6 min 120 nəfərdə infeksiya aşkarlanıb.

Bununla da ölkədə koronavirusa yoluxanların sayı 110 min 238-ə çatıb.

Son 24 saatda 616 ölüm gerçəkləşib, bununla da həyatını itirənlərin sayı 10 min 3-ə çıxıb.

Xəstəlikdən 26 min 743 xəstə sağalıb.

Zümrüd

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.