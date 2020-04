Milli Məclisin aprelin 7-də növbəti plenar iclası keçiriləcək.

Milli.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, iclasda Azərbaycan hökumətinin 2019-cu il üzrə hesabatı müzakirə ediləcək.

Milli.Az

