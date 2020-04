Azərbaycan pilotları və təyyarə bələdçiləri insanların diqqətini bir daha evdə qalmağın və hərəkəti mümkün dərəcədə məhdudlaşdırmağın zəruriliyinə yönəltdilər.

"Azərbaycan Hava Yolları" QSC-dən (AZAL) Milli.Az-a verilən məlumatda bildirilir ki, bu qaydalara riayət virusun sürətli yayılmasının qarşısının alınması üçün yeganə ən yaxşı vasitədir.

Milli.Az

