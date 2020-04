Gürcüstanda təsdiqlənən koronavirusa yoluxma hallarının sayı 130-a yüksəlib.

Milli.Az virtualaz.org-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Gürcüstan hökumətinin koronavirusla bağlı xüsusi rəsmi saytında bildirilib.

Koronavirusa yoluxanların 23-ü sağalıb. Karantində 5 437, stasionar nəzarətdə isə 260 nəfər saxlanılır.

Hazırda ölkədə 107 aktiv koronavirus xəstəsi var.

Milli.Az

