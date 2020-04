Milli Məclisin aprelin 7-də keçiriləcək plenar iclasının gündəliyi açıqlanıb.

“Report”un xəbərinə görə, iclasın gündəliyinə 5 məsələ daxil edilib.

Bunlar Milli Məclis deputatının statusu, Milli Məclisin Daxili Nizamnaməsi və s. ilə bağlı qanunlara dəyişiklik layihələridir.

İclasda həmçinin Nazirlər Kabinetinin 2019-cu il üzrə hesabatı da müzakirəyə çıxarılacaq.



