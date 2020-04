Rusiyada son sutka ərzində 771 nəfərdə koronavirusa yoluxma qeydə alınıb.

Milli.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, 6 nəfər həyatını itirib.

Bu günə qədər ölkədə 3 548 nəfər koronavirusa yoluxub.

Ölənlərin sayı 30 nəfərə çatıb.

Ümumilikdə 235 nəfər sağalıb, 3 283 nəfərin müalicəsi davam edir.

Milli.Az

