Pentaqon niyə 100 min cəsəd torbası alır?

ABŞ-da koronavirusla əlaqəli hadisələrin və ölümlərin sayı sürətlə artmağa başladığından hökümət əlavə tədbirlərə başlayıb.



Metbuat.az xəbər verir ki, ABŞ prezidenti Donald Trampın ''Epidemiyadan ABŞ-da 100-240 min arası insanın həyatını itirə biləcəyi'' açıqlamasından sonra Pentaqona cəsədlər üçün torba almaq tapşırığı verilib.

ABŞ Federal Fövqəladə İdarəetmə Agentliyinin (Freight) rəsmilərinə əsaslanan hesabatda, koronavirusdan ölüm halları üçün 100.000 cəsəd çantasının tələb olunduğu və bu tələbin Pentaqona göndərildiyi bildirilib.



Məlumatda qeyd edilir ki, Pentaqon yaxın zamanda quruma 50 min cəsəd torbası göndərəcək və yeni 50 min torbanı da satın alacaq.



Hələlik Pentaqon və ''Freight'' rəsmiləri bu barədə rəsmi açıqlama verməyiblər.

Mənbə:Bloomberg



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.