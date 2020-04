Türkiyədə evində karantində olan müğənni Ebru Polad sosial media paylaşımları ilə diqqəti çəkir.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ebru Polad bu dəfə hamamda dans edərək videosunu paylaşıb. "İnstaqram" hesabında paylaşdığı videoya "Karantində 19-cu gün. Düşmənlərimin gözü yaşlı" deyə şərh yazıb.

Həmin görüntünü təqdim edirik:

