Azərbaycanda yeni tikilmiş tələbə yataqxanası istifadəyə veriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Nazirlər Kabinetinin 2019-cu il üzrə hesabatında qeyd olunub.

Belə ki, 2020-2021 tədris ili üçün Azərbaycan Milli Konservatoriyasının yeni tikilmiş yataqxana binasının istifadəyə verilməsi planlaşdırılır.

Eyni zamanda, bəzi ali təhsil müəssisələri də mövcud yataqxanalarında müəyyən işlər görməkdədir.

