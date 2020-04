Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahın mətbuat konfransında Daxili İşlər Nazirliyinin Baş İctimai Təhlükəsizlik İdarəsinin rəis müavini Əziz Baqişev şəxsi avtomobillərdən istifadə məsələsinə aydınlıq gətirib.

Metbuat.az APA-ya istinadla xəbər verir ki, o deyib ki, Bakı, Sumqayıt və Abşeron arasında avtomobillərin sərbəst hərəkətinə icazə verilib:

"Eyni zamanda bölgələrin daxilində də avtomobillərin hərəkətinə icazə var".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.