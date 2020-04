Türkiyənin Hatay vilayətində dəhşətli yol qəzası baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, əyləci işləməyən tır əvvəlcə yoldakı avtomobilləri əzərək keçib, daha sonra idman salonunun divarına çırpılaraq dura bilib.

Qəza nəticəsində 5 nəfərin öldüyü, 15 nəfərin yaralandığı bildirilir.

Mənbə: Haberler.com

