Biləsuvar rayonunda naməlum səbəblərdən ölüm hadisəsi baş verib.

"Report"un Muğan bürosunun məlumatına görə, hadisə rayonun Amankənd kəndində baş verib.

Kənd sakini, 2003-ci il təvəllüdlü Aqşin Məmmədov yaşadığı evdə qəfildən vəfat edib. Onun hansı səbəbdən dünyasını dəyişdiyi məlum deyil.

Məlumata görə, mərhum Azərbaycan Texniki Universitetinin 1-ci kurs tələbəsi olub.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.



