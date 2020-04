Türkiyədə azan vaxtı maraqlı görüntülər meydana gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, məsciddə azan oxunan zaman quşlar azanın səsinin ahənginə uyğun olaraq rəqs etməyə başlayıblar

İzlədikcə heyrətləndirən görüntüləri təqdim edirik.

