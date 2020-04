Azərbaycanlı müğənnidən BİABIRÇI ADDIM: "Koronavirus vaxtı bu nə hərəkətdir?" - FOTO

Bu gün hər kəs koronavirusdan qorunmaq üçün müxtəlif gigiyenik vasitələrdən istifadə edir ki, virus ona yoluxmasın. Virusdan qorunma yollarının ən başlıcası təmizlik olduğu dəfələrlə deyisə də, müğənni Nəfəs biabırçı hərəkəti ilə gündəmə gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, instaqram hesabında şəkil paylaşan müğənni hər kəsin qəzəbinə tuş gəlib. Belə ki, Nəfəs marketdə alış-veriş zamanı istifadə olunan arabanın içində oturaraq şəkil çəkdirib.



Fotonu görən hər kəz ona sərt reaksiya göstərərək müğənnini tənqid ediblər.



"Camaat o arabaya ərzaq yığır, siz ayaqqabı ilə oturmusunuz", "Koronavirus vaxtı bu nə hərəkətdir, arabanın içinə girmisiniz" deyə şərhlər yazılıb.

Daha sonra Nəfəs fotoya gələn şərh bölümünü bağlayıb.

(big.az)

