Karantin dövründə iş rejimi belə olacaq - Baş nazir qərar verdi

Azərbaycan Respublikasının ərazisində xüsusi karantin dövründə iş rejiminin tənzimlənməsi barədə Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 119-cu maddəsinin səkkizinci abzasını rəhbər tutaraq, “Sanitariya-epidemioloji salamatlıq haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 25-ci maddəsinin üçüncü hissəsinə uyğun olaraq, Azərbaycan Respublikasının ərazisində koronovirus (COVID-19) infeksiyasının yayılmasının qarşısının alınması ilə bağlı tədbirlərin davam etdirilməsi məqsədilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:

1. Koronovirus (COVID-19) infeksiyasının yayılmasının qarşısının alınması məqsədilə Azərbaycan Respublikasının ərazisində elan edilmiş xüsusi karantin dövründə (2020-ci il 31 mart - 20 aprel) ölkə ərazisində aşağıdakı xüsusi iş (əmək) rejimi tətbiq edilsin:



1.1. “Azərbaycan Respublikasının ərazisində elan edilmiş xüsusi karantin dövründə rəhbərləri və zəruri halda işçiləri işə cəlb edilən dövlət orqanlarının və qurumlarının Siyahısı” bu Qərarın 1 nömrəli əlavəsinə uyğun olaraq müəyyən edilsin;



1.2. bu Qərarın 1 nömrəli əlavəsində nəzərdə tutulan dövlət orqanlarının və qurumlarının rəhbərləri strukturlarının fəaliyyətini təmin etmək üçün məhdud sayda işçiləri işə cəlb etsinlər və cəlb etdikləri günlər üçün il ərzində onlara əlavə istirahət günləri versinlər;



1.3. dövlət orqanlarında və qurumlarında işə cəlb edilməyən işçilərin əmək haqqı saxlanılsın;



1.4. bu Qərarın 2 nömrəli əlavəsində müəyyən edilmiş fəaliyyətinə icazə verilən sahələrdən başqa, digər sahələrdə işə cəlb edilməyən işçilərin əmək haqlarının saxlanılması işəgötürənlərə ciddi



tövsiyə edilsin;



1.5. imkan oduqda işə cəlb edilməyən işçilərin öz evində,



habelə distant (məsafədən) iş və ya teleiş formasında işləmələri



təmin edilsin;



1.6. xüsusi iş (əmək) rejiminin tətbiq edilməsi ilə əlaqədar 2020-ci ilin istehsalat təqvimi və iş vaxtı norması dəyişdirilmir.



2. “Azərbaycan Respublikasının ərazisində xüsusi əmək rejimi olaraq qeyri-iş günlərinin müəyyən edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2020-ci il 25 mart tarixli 113 nömrəli Qərarı ləğv edilsin.



3. Bu Qərar 2020-ci il 31 mart tarixindən qüvvəyə minir.



Azərbaycan Respublikası Nazirlər



Kabinetinin 2020-ci il 31 mart



tarixli 122 nömrəli Qərarına



1 nömrəli əlavə



Azərbaycan Respublikasının ərazisində elan edilmiş xüsusi



karantin dövründə rəhbərləri və zəruri halda işçiləri işə cəlb



edilən dövlət orqanlarının və qurumlarının



Siyahısı



1. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyası



2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Aparatı



3. Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi



4. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi (o cümlədən,



Azərbaycan Respublikasının xarici ölkələrdəki səfirlikləri)



5. Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi



6. Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu



7. Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi



8. Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi



9. Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi



10. Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək



Texnologiyalar Nazirliyi



11. Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi



Nazirliyi



12. Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi



13. Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər



Nazirliyi



14. Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi



15. Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi



16. Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Sənayesi Nazirliyi



17. Azərbaycan Respublikasının Energetika Nazirliyi



18. Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi



19. Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi



20. Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyi



21. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsi



22. Azərbaycan Respublikasının Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin



İşləri üzrə Dövlət Komitəsi



23. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi



24. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura



Komitəsi



25. Azərbaycan Respublikasının Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri



üzrə Dövlət Komitəsi



26. Azərbaycan Respublikasının Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət



Komitəsi



27. Azərbaycan Respublikasının Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi



28. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti



29. Azərbaycan Respublikasının Xarici Kəşfiyyat Xidməti



30. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Miqrasiya Xidməti



31. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Sərhəd Xidməti



32. Azərbaycan Respublikasının Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə



Çağırış üzrə Dövlət Xidməti



33. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara



Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi



34. Azərbaycan Respublikasının İcbari Tibbi Sığorta üzrə



Dövlət Agentliyi, Tibbi Ərazi Bölmələrinin İdarəetmə Birliyi (TƏBİB),



dövlət və özəl səhiyyə müəssisələri



35. Azərbaycan Respublikasının Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi



36. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Turizm Agentliyi



37. Azərbaycan Respublikasının Əqli Mülkiyyət Agentliyi



38. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Reklam Agentliyi



39. Azərbaycan Respublikasının Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyi



40. Azərbaycan Dövlət İnformasiya Agentliyi (AzərTAc)



41. Azərbaycan Respublikası Ərazilərinin Minalardan Təmizlənməsi



üzrə Milli Agentlik



42. Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı, dövlətə məxsus



banklar



43. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Fondu



44. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti (SOCAR)



45. Azərbaycan Respublikasının şəhər və rayon icra hakimiyyəti



orqanları



46. “İçərişəhər” Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsi



47. Azərbaycan Respublikasının Dənizkənarı Bulvar İdarəsi



48. Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi



49. Azərbaycan Respublikasının Hesablama Palatası



50. “Azərişıq” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti



51. “Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti



52. “Azəriqaz” İstehsalat Birliyi



53. “Azərenerji” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti



54. “Azərkosmos” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti



55. Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar



Cəmiyyəti



56. “Azəristiliktəchizat” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti



57. “Aqrarkredit” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti Bank olmayan Kredit



Təşkilatı



58. “AzerGold” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti



59. “Azərbaycan Sənaye Korporasiyası” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti



60. “Azərkontrakt” Səhmdar Cəmiyyəti



61. “Azəraqrartikinti” Səhmdar Cəmiyyəti



62. Bakı Nəqliyyat Agentliyi



63. “Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti



64. “Azərbaycan Dəmir Yolları” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti



65. “Azərbaycan Hava Yolları” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti



66. “Bakı Metropoliteni” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti



67. “Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı” Qapalı Səhmdar



Cəmiyyəti



68. Azərbaycan Respublikasının Əmanətlərin Sığortalanması Fondu



69. Azərbaycan Respublikasının Məcburi Köçkünlərin Sosial İnkişaf



Fondu



70. Azərbaycan Respublikasının İpoteka və Kredit Zəmanət Fondu



71. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası nəzdində Respublika



Seysmoloji Xidmət Mərkəzi



72. “Gəncə Avtomobil Zavodu” İstehsalat Birliyi.



Azərbaycan Respublikası Nazirlər



Kabinetinin 2020-ci il 31 mart



tarixli 122 nömrəli Qərarına



2 nömrəli əlavə



Azərbaycan Respublikasının ərazisində müəyyən edilmiş qeyriiş günlərində işlərin davam etdirilməsi zəruri olan



fəaliyyət sahələrinin



Siyahısı



1. Səhiyyə və sosial sahə üzrə:



1.1. elmi-tədqiqat və laborator xidmətləri;



1.2. xəstəxanalar, poliklinikalar və digər tibb müəssisələri üzrə



xidmətlər;



1.3. baytarlıq xidmətləri;



1.4. tibbi avadanlıqların, dərmanların və tibbi vasitələrin istehsalı;



1.5. sosial xidmətlər;



1.6. əqli qüsurlu və xüsusi qayğıya ehtiyacı olan şəxslər üçün



baxıcılıq xidməti.



2. İnfrastruktur sahəsi üzrə:



2.1. kommunal xidmətlər (kanalizasiya və su təchizatı, qaz təchizatı,



istilik təchizatı, enerji paylanması);



2.2. elektrik enerjisinin istehsalı və təchizatı;



2.3. su təchizatı və meliorasiya;



2.4. telekommunikasiya və rabitə xidmətləri.



3. Nəqliyyat və logistika sahəsi üzrə:



3.1. hava, dəniz, dəmir yolu və avtomobil nəqliyyatı ilə yük



daşımaları;



3.2. dəmir yolu, dəniz gəmiçiliyi, liman və avtomobil yolları xidmətləri;



3.3. logistika xidmətləri;



3.4. ictimai nəqliyyat və taksi xidmətləri.



4. Əsas istehsalat növləri:



4.1. müdafiə sənayesi məhsullarının istehsalı;



4.2. neft avadanlıqları və qurğularının istehsalı;



4.3. qida məhsullarının və onlar üçün xammal istehsalı, qida



məhsullarının tədarükü, təchizatı, saxlanması və topdan satışı;



4.4. gündəlik baxım və gigiyena vasitələrinin istehsalı;



4.5. kimyəvi məhsulların istehsalı;



4.6. kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı və emalı, o cümlədən



fermer təsərrüfatlarının fəaliyyəti;



4.7. əkinçilik və məhsul yığımı;



4.8. neft və qazın hasilatı, emalı, saxlanması və satışı;



4.9. neft və qazın boru kəmərləri vasitəsi ilə ötürülməsi;



4.10. metallurgiya sənayesi üzrə fəaliyyət;



4.11. tikinti və məişət avadanlıqlarının istehsalı və təmiri;



4.12. mühəndislik və layihələndirmə xidmətləri;



4.13. mülki və sənaye təyinatlı bina və qurğuların, yolların tikintisi və



təmiri;



4.14. qablaşdırma məhsullarının istehsalı;



4.15. daş, metal və taxta məhsullarının istehsalı;



4.16. mebel istehsalı və təmiri;



4.17. diri heyvanların kəsimi.



5. Pərakəndə və topdan satış üzrə:



5.1. ərzaq məhsullarının satış məntəqələri;



5.2. apteklər;



5.3. yanacaqdoldurma məntəqələri;



5.4. zoomağazalar, o cümlədən heyvanlar üçün yem satışı



məntəqələri;



5.5. tikinti materiallarının və məişət xırdavatlarının satışı məntəqələri.



6. Məişət xidmətləri üzrə:



6.1. məişət tullantılarının yığılması və utilizasiyası;



6.2. poçt xidmətləri;



6.3. kimyəvi təmizləmə;



6.4. mənzillər istisna olmaqla, yaşayış binalarının təmizlənməsi;



6.5. avtomobillərin təmiri;



6.6. avtomobil yuyulma məntəqələri;



6.7. tərcümə xidmətləri;



6.8. heyvan sığınacaqları;



6.9. dizayn xidmətləri.



7. Kütləvi informasiya vasitələri.



8. Maliyyə təşkilatları üzrə:



8.1. banklar və bank olmayan kredit təşkilatları;



8.2. investisiya şirkətləri, fond birjaları;



8.3. sığorta təşkilatları;



8.4. ödəniş xidmətləri və klirinq xidmətləri göstərən təşkilatlar.



9. Xüsusi xidmət növləri üzrə:



9.1. çatdırılma xidmətləri;



9.2. məişət avadanlıqlarının təmiri;



9.3. dezinfeksiya xidmətləri.



10. Vəkillik fəaliyyəti.



