İran parlamentinin sədri Əli Laricani koronavirusa yoluxub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İran KİV-ləri məlumat yayıb.



Bildirilib ki, spikerin koronavirus analizi pozitiv olub. O, dərhal karantinə yerləşdirilib.

