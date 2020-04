Bu gün Nazirlər Kabinetində Baş Nazir Əli Əsədovun sədrliyi ilə Operativ Qərargahın iclası keçirilib.

Bu barədə Metbuat.az-a Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahdan məlumat verilib.

İclasda xüsusi karantin rejiminin tətbiqi, daha konkret mexanizmlərlə tənzimlənməsi ilə bağlı məsələlər müzakirə olunub və müvafiq qərarlar qəbul edilib.

