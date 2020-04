Bu şəxslər vəsiqə və arayışla evdən çıxa bilər - SİYAHI

Azərbaycanda xüsusi karantin rejimi dövründə kimlərin xidməti vəsiqə və ya iş yeri barədə arayış əsasında hərəkət etmələri müəyyənləşib.





Həmin siyahını təqdim edirik:



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasının və Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti Aparatının əməkdaşları;



Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatları və Aparatının əməkdaşları;



mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanlarının rəhbərləri və onların müavinləri;



İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkil (Ombudsman) və Aparatının əməkdaşları;



dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərin, o cümlədən dövlət adından yaradılan publik hüquqi şəxslərin rəhbərləri və onların müavinləri;



Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin əməkdaşları;



Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin və onun tabeliyindəki qurumların əməkdaşları;



dövlət əhəmiyyətli və həyat təminatı obyektlərinin, habelə fasiləsiz fəaliyyət göstərən müəssisələrin əməkdaşları (1 nömrəli siyahı əlavə olunur);



dövlət səhiyyə orqanlarının və qurumlarının (müəssisələrinin), özəl səhiyyə müəssisələrinin əməkdaşları;



hüquq mühafizə, məhkəmə və hərbi xidmət nəzərdə tutulmuş orqanların əməkdaşları, vəkillər;



kütləvi informasiya vasitələrinin əməkdaşları;



Azərbaycan Respublikasında akkreditasiya olunmuş diplomatik nümayəndəliklərin və beynəlxalq təşkilatların əməkdaşları və onların yerli heyəti (Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi tərəfindən verilmiş akkreditasiya kartları əsasında).



Qeyd edək ki, koronavirus (COVID-19) infeksiyasının yayılmasının qarşısının alınması məqsədilə tətbiq edilən xüsusi karantin rejimi çərçivəsində ölkədə hərəkət məhdudiyyətləri müəyyən olunub.

