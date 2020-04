Dünyada koronavirusa (COVİD-19) yoluxanların sayı 1 milyon nəfəri keçib.

Metbuat.az Worldometers.info-ya istinadən xəbər verir ki, hazırda COVİD-19 infeksiyasına yoluxanların sayı 1 milyon 983 nəfərdir.



Bu günədək 51 min 383 insan koronavirusdan dünyasını dəyişib. Virusa yoluxmuş 210 min 257 xəstə sağalaraq evə buraxılıb.

