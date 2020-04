ABŞ-da koronavirusa yoluxanların və ölənlərin sayı yenidən artıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu ölkədə COVID-19 infeksiyası qurbanlarının sayı 5316 nəfərə çatıb.



Hazırda ABŞ-da 226 min nəfər koronavirus daşıyıcısı var. Onlardan 8826 nəfər sağalaraq xəstəliyə qalib gəlib.

