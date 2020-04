İspaniyanın “Real Madrid” klubunun əfsanəvi futbolçularından olan Qreqorio Benito dünyasını dəyişib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə klubun rəsmi sayı məlumat yayıb.



Qeyd edək ki, Qreqorio Benito 1966-1982-ci illərdə "Real"da çıxış edib. O, komanda ilə 6 dəfə La Liqa, 5 dəfə İspaniya kubokunun qalibi olub.

