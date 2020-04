Gürcüstanda yeni növ koronavirusa (COVİD-19) daha 3 nəfər yoluxub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla da ölkədə koronavirusa yoluxanların ümumi sayı 134 nəfərə çatıb.

Bildirilir ki, onlardan 26 nəfəri sağalıb, digərlərinin isə müalicəsi davam etdirilir.

