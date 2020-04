Koronavirus peyvəndi heyvanlar üzərində test ediləcək

Avstraliyalı alimlər koronavirusa qarşı yaradılan 2 potensial peyvəndin təcrübələrinə başlayıblar.

Mətbuat.az bildirir ki, təcrübələr Melburn şəhəri yaxınlığındakı Avstraliya Heyvan Sağlığı laboratoriyasında aparılacaq. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının razılığı ilə heyvanlar üzərində aparılacaq təcrübələrin 3 ay çəkməsi gözlənilir.

Peyvəndlərdən birinin Oksford Universiteti, digərinin isə ABŞ biotexnologiya şirkəti "Inovio Pharmaceuticals" tərəfindən hazırlandığı bildirilib. Oksford tərəfindən hazırlanan peyvənddə orqanizmə koronavirus proteinləri yeritmək və orqanizmin buna cavab verməsini təmin etmək üçün "qüsurlu" virusdan istifadə edildiyi qeyd edilib.

Peyvənd ilk olaraq koronavirusa eynən insanlar kimi yoluxduqları sübut edilən dələkimilər fəsiləsinə aid dağ gəlincikləri adlanan heyvanlar üzərində test ediləcək.

Mənbə: bbc.com

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.