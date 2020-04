ABŞ-da yeni növ koronavirus nəticəsində ölənlərin sayı 6095 nəfərə çatıb.



Metbuat.az xəbər verir ki, koronavirus statistikalarını hazırlayan Cons Hopkins Universiteti məlumat yayıb. Bildirilib ki, ABŞ-da son 24 saatda 1169 nəfər koronavirusdan ölüb.

Bu, bir ölkədə sutka ərzində qeydə alınmış ən böyük ölüm sayıdır. Bundan əvvəlki “rekord” İtaliyaya məxsus idi, martın 27-də burada 969 nəfər ölmüşdü.

