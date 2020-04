"Peyvəndi Afrikalıların üzərində yoxlayaq" deyən həkimi futbolçular söydü - VİDEO / FOTO

Fransada bir həkimin koronavirus peyvəndinin Afrikalılar üzərində test edilməsini tövsiyə etməsi Afrikalı futbolçuları hiddətləndirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Qalatasaray"ın keçmiş futbolçusu Didiye Droqba bu barədə sosial şəbəkədə qeyd edib:

"Bunu qətiyyən qəbul etmirəm. Afrika bir test laboratoriyası deyil. Bu alçaldıcı və irqçi ifadələri şiddətlə qınayıram".

Samuel Eto isə həmin həkimi söyüb. "Tvitter"də futbolçu Demba Banın mövzu ilə bağlı paylaşımına "O ... uşaqları" deyə rəy yazıb. Onun bu rəyinə minlərlə bəyənmə gəlib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.