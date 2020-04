Koronavirus ona mane ola bilmədi: Sevdiyi qızla belə görüşə çıxdı - VİDEO

Karantində olan gənc fotoqraf yeni sevgilisi ilə belə tanış oldu.

Metbuat.az xəbər verir ki, Nyu-York şəhərinin fotoqrafı Ceremi Cohen, cəsarətini toplayaraq, koronavirus karantində olarkən nömrəsini dron vasitəsi ilə qonşu binada yaşayan qıza göndərib. Uğurlu alınan söhbətlərdən sonra cütlük hətta birlikdə yemək yeməyə çalışıblar. Bir müddət sonra Ceremi xüsusi şarın içərisində sevgilisi ilə ilk görüşə çıxıb.

Sosial mediada izləyicilərin marağına səbəb olan həmin görüntüləri təqdim edirik:

Mənbə:Dailymail

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.