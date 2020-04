Xəzər RPİ-nin 1-ci polis bölməsinin rəisi işdən çıxarılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, sözügedən bölmənin rəisi Hüseynov Murad Tofiq oğlu öz ərizəsi ilə vəzifəsindən azad edilib. Hələlik onun yerinə təyinat yoxdur.

Qeyd edək ki, M.Hüseynov Azərbaycanın milli qəhrəmanı Tofiq Hüseynovun oğludur.

