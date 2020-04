"Maska virusdan qorumur, sağlam insanlar taxmamalıdır" - Səhiyyə Təşkilatı

Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının (ÜST) rəsmi nümayəndəsi Tarik Yazareviç tibbi maskaların virusdan müdafiə etdiyinin zəmanətli olmadığıvı deyib və bildirib ki, sağlam insanların maska taxmasına ehtiyac yoxdur.

Metbuat.az xəbər verir ki, o maskalarla bağlı suala belə cavab verib:

"Maskalarla bağlı mövqeyimiz dəyişməyib. Koronavirus əlamətləri olanların digər insanlara keçməməsi üçün maska taxmalıdır. Həmçinin xəstələrə baxanlar taxmalıdır".

O, həmçinin qeyd edib ki, təkcə maska taxmaq virusdan qorumur. Bununla paralel olaraq digər təhlükəsizlik tədbirlərinə əməl edilməli, əllər yuyulmalı və üzə toxunulmamalıdır.

Mənbə: RİA Novosti

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.