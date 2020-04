Ərdoğan İmamoğlu dueli qızışır: "Kimin nə dediyi məni maraqlandırmır"

"Bütün inancımla deyə bilərəm ki, kimin nə dediyi məni maraqlandırmır. İstanbul Böyükşəhər Bələdiyyəsi (İBB) konstitusiyada yazıldığı kimi dövlətin özüdür. İnsanların bir kampaniyaya qoşularaq yardım etmə məsələsində kiminsə fətvasına ehtiyac yoxdur. İBB 16 milyon insana aid qurumdur".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri İstanbul bələdiyyə sədri Əkrəm İmamoğlu Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğana cavab olaraq deyib. O həmçinin koronavirusa görə elan etdiyi yardım kampaniyasına aid bank hesabının dondurulması barədə qeyd edib:

"Ərdoğanın elan etdiyi yardım kampaniyasından əvvəl İBB-nin açdığı yardım kampaniyasına 2 min 100 insan "VakıfBank"a 900 min lirə köçürmüşdü. "VakıfBank"ın bu hesabı dondurması yalnışdır. Dövlət bankı olan "VakıfBank"ın Türkiyə maliyyə hüquqlarına uyğun şəkildə davranmasını tələb edirəm. Hökümət səlahiyyətlilərinə də bununla bağlı tələblərimi çatdırmışam".

Qeyd edək ki, İBB koronavirusla mübarizə üçün yardım kampaniyası elan etmişdi. R. T. Ərdoğan isə bu kampaniyaya sərt reaksiya vermiş və "Dövlət içində dövlət olmaz" demişdi. Bundan sonra "VakıfBank" İBB-nin kampaniyasına aid olan bank hesabını dondurub.

Mənbə: Haberler.com

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.