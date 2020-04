Koronavirusda YENİ KƏŞF: Ağciyərdən başqa bu orqanı da xəstə edir - Professor açıqladı

Araşdırmalar nəticəsində ağciyərləri hədəf alaraq nəfəs darlığı yaradan koronavirusun başqa bir orqana da təsir etdiyi üzə çıxıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Türkiyə İstanbul Universiteti professoru Ahmet Akgül koronavirusun həm də ürək çatışmazlığına səbəb olduğunu bildirib. O, açıqlamasında bildirib ki, "Covid-19" virusu orqanizmə girdiyi zaman çoxalaraq hüceyrələrin arasına girir, əks halda məhv olur. Virusun hüceyrələrin arasına girməsi üçün lazım olan "qapılar" hansı orqanlarda varsa, virus da o orqanı xəstə edir. Bu orqanlar ağciyər, ürək, damarlar və bağırsaqlardır.

Professor həmçinin bildirib ki, qarşıdakı dönəmlərdə virus səbəbindən ürək çatışmazlığı problemləri gündəmdə olacaq. Professora görə, koronavirus şübhəlisi olan xəstələrin təkcə ağciyərləri yox, ürəkləri də yoxlanılmalıdır.

Mənbə: Haber7

