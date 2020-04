İngiltərədə 6 müsəlman həkim koronavirus qurbanı oldu - FOTOLAR

İngiltərədə 3 minə yaxın koronavirusdan həyatını itirənlər arasında həkimlər də var. Onlardan altısı müsəlman həkimdir.

Metbuat.az xəbər verir ki, İngiltərənin qərbi Midland bölgəsində yerləşən Walsall Manor xəstəxanasında çalışan müsəlman həkim 3 uşaq anası 36 yaşlı Areema Nasreen bir neçə gün öncə virusdan ölüb.

Onun rəfiqəsi Ruqi Aktari sosial şəbəkədəki hesabından xatirələrini paylaşıb.

''O tanıdığım ən sevimli ən yaxşı insan idi. Tanıdığı hər kəs üçün bacardığından daha çox iş gördü.Bir daha onun gülüşünü görməyəcəyim üçün çox kədərlənirəm.''



Əslən Misirdən olan 79 yaşlı həkim Muhəmməd Sami Şuşa da koronavirusdan ölənlərdəndir. 23 Martda xəstəxanaya aparılan həkim dünən həyatını itirib.

İngiltərədə Müsəlmanların qurduğu Kordoba Vaqfının rəhbəri Enes el-Tikriti açıqlamasında İngiltərədən müsəlmanların fədakarlığına diqqət yönəltmələrini istəyib. O bildirib ki, ''Dünyanın dörd bir yanından İngiltərəyə gələn müsəlmanların ən savadlıları,ən güclüləri koronavirusla mübarizədə canlarını ortaya qoyublar. Onların adları şərəf ilə anılmalıdır''.

Qeyd edək ki, İngiltərədə koronavirusa 38 mindən çox insan yoluxub.

