Maraqlı hadisə Hindistanın paytaxtı Dehli şəhərində baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, 30 yaşı Abişek Sinq adlı şəxs küçəyə çıxma qadağasına əməl etmədiyi üçün 59 yaşlı atası Virender Sinqi polisə şikayət edib.

O, atasının qanunlara əməl etmədiyini, hər gün küçəyə çıxdığını bildirərək qanunən lazım olanın edilməsini istəyib.

Qeyd edək ki, martın 24-dən etibarən Hindistanda küçəyə çıxma qadağası qoyulub.

Mənbə: A Haber

