Böyük Britaniyada son sutkada 684 nəfər koronavirusdan ölüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, aprelin 3-dək ölkə üzrə 3605 nəfər virusa yoluxub.

Krallığın koronavirusa görə karantində olan baş nazir Boris Conson isə səhhəti ilə danışıb: "Özümü yaxşı hiss edirəm. Hələ temperaturum var".

