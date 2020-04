​Türkiyə Superliqası nə vaxt bərpa olunacaq? - Açıqlama

Türkiyə Superliqası iyuna qədər bərpa olunmayacaq.

Metbuat.az qol.az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Futbol Federasiyasının rəsmi saytı məlumat yayıb. Çempionatın ən tezi iyunun əvvəlindən davam edə biləcəyi qeyd olunub:

“Bizim üçün insan sağlamlığı hər şeydən önəmlidir. Çempionatların tamamlanmasını istəyirik. Ancaq yarışların iyuna qədər bərpası gözlənilmir. Komandaların hazırlığı və koronavirusla bağlı ölkədəki gedişatı nəzərə alaraq, yarışlara iyunun əvvəlində başlaya bilərik. Hazırda dövlət bunun üçün bir sıra çalışmalar edir”.

Qeyd edək ki, koronavirusa görə 26-cu turda dayandırılan Superliqaya 53 xalla “Trabzonspor” başçılıq edir.

