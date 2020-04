icaze.e-gov.az portalının istifadə qaydası ilə bağlı məlumatlandırma məqsədi ilə videotəlimat hazırlanıb.

Azərbaycan Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, videotəlimatda "İcazələrin Alınması və Monitorinqi Sistemi”dən istifadə ilə bağlı məlumat qeyd edilib.

