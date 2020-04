Məqalə müsabiqəsinin vaxtı uzadılır - İcbari Sığorta Bürosu

İcbari Sığorta Bürosu “Daşınmaz əmlakın icbari sığortası və daşınmaz əmlakın istismarı ilə bağlı mülki məhsuliyyətin icbari sığortası haqqında nə bilirik? Maariflənək, maarifləndirək ” mövzusunda elan etdiyi məqalə müsabiqəsinin vaxtı 2020-ci ilin aprel ayının 10-na kimi uzadılır.

Metbuat.az xəbər verir ki, müsabiqəyə 6 mart 2020-ci il tarixindən start verilib. Müsabiqəyə mərkəzi və regional elektron və çap KİV-lərində nəşr olunmuş yazılar qəbul olunur. Müsabiqədə I, II və III yerləri tutan jurnalistlərə müvafiq olaraq 2000, 1500, 1000 manat məbləğində pul mükafatları və müvafiq sertifikatlar təqdim olunacaqdır.

Məqalələr [email protected] ünvanına göndərilməlidir. Əlavə məlumat üçün 012 595 00 20 və 994 55 214 31 30 nömrəsinə müraciət edə bilərsiniz. Müsabiqənin şərtləri aşağıdakı linkdə yerləşdirilmişdir.

https://isb.az/meqale-musabiqesi/

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.