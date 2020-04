Azərbaycanlı professor koronavirusun bitəcəyi tarixi AÇIQLADI

Koronavirus epidemiyası bütün dünyada can almaqda və yoluxanları hədəfə almaqda davam edir. İndi dünyanın diqqəti bu virusdan yaxa qurtarmağa yönəlib

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı tibb eksperti Adil Qeybulla sonxeber.az-a danışıb. Professor hazırda ölkəmizdə yayılan epidemiyanın aprel ayında pik dövrdə olacağını açıqlyıb:

"Aprel ayında ölkəmizdə xəstəliyin pik həddi olacaq. Yoluxan adamlar, onların yoluxdurduğu adamları nəzərə alsaq, aprel ayında virusun pik dövrünə təsadüf edəcəyimizi deməyə əsas verir. Həmin dövrə gəlib çatmışıq, bunu xəstəliyin artan dinamikası göstərir. İnsanların karantin tələblərinə riayət etməsi lazımdır ki, biz də bu işi uğurla yekunlaşdıra bilək. Söhbət burada az itkilərlə vəziyyətdən çıxmaqdan gedir. İnsanlar arasında panika yaratmaq da, sözügedən məsələyə laqeydlik də aşılamaq lazım deyil. Laqeydliklə panika arasında qızıl orta tapmaq lazımdır. Biz sosial distansiyanı gözləsək, təmasdan qaçsaq, karantin tələblərinə əməl etsək, qısa müddətdə bu xəstəlikdən yaxa qurtara bilərik. Hazırda İngitərədə və digər ölkələrdə xəstəliyin enişi müşahidə edilir"

Tibb eksperti Adil Qeybulla pandemiya ilə əlaqədar dövlətin qaydaları sərtləşdriliməsini məntiqli gördüyünü açıqlayıb. O, həmçinin, virusun iyun ayında təmamilə yox olacağını bildirib:

"Virusun iyun ayında təmamilə yox olacağını proqnozlaşdırıram".

Adil Qeybulla malyariya dərmanlarının tibbdə koronavirusun qarşısının alınmasında effektiv olduğunu deyib:

"Dünya təcrübəsi göstərir ki, antimalyariya dərmanları virusların çoxalmasının qarşısını alır. Bir vaxtılar Hindistanda malyariya yayılanda, "Hindistan suyu" adlı formul yaratmışdılar. Həmin suyun tərkibində xüsusi maddə vardı. Bu dərman vaxtilə əsgərlər arasında malyariya yayılmamasının qarşısını almaq üçün nəzərdə tutulmuşdur. Sonda həmin formula dünyada istehsal olunmağa başladı. Bizim mağazalarda da həmin sudan var. Düşünürəm, müvəqqəti olaraq bu vasitədən də alıb, istifadə etmək olar. Qeyd edim ki, koronavirusa yoluxan 4 xəstədən 3- də simptomlar elə də bilinmir. Həmin xəstələrin 3-ü bu xəstəliyi heç özünün də xəbəri olmadan ayaq üstə keçirir. Vəziyyət dramatikdir. Dünyada yoluxma rəqəmləri göstərilən rəsmi rəqəmlərdən yüksəkdir".

