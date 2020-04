Türkiyədə koronavirus pandemiyasından zərər çəkənlərin sayı artıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Türkiyənin Səhiyyə Naziri Fahrettin Kocanın bu gün açıqladığı məlumatlara görə, qardaş ölkədə daha 2786 nəfərdə virusa yoluxma aşkarlanıb, 69 nəfər isə həyatını itirib.

Bugünkü test sayı isə 16160 olub.

Türkiyədə ümumilikdə yoluxma sayı 20921, ölüm sayı isə 425-ə çatıb. 484 nəfər isə sağalıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.