FİFA Olimpiada üçün yaş limitini dəyişib

FİFA Olimpiya Oyunlarında iştirak edən futbolçular üçün yaş limitini dəyişib.

Apasport.az saytının məlumatına görə, bu qərar yalnız Tokio-2020 Yay Olimpiya Oyunlarına şamil olunacaq.

Turnirdə 24 yaşadək oyunçular iştirak edə biləcək. Bu addım Tokio-2020-nin koronavirus pandemiyası ilə əlaqədar bir il müddətinə təxirə salınmasıdır.

FİFA bu qərarı ilə 2020-ci ildə Olimpiadada iştirak hüququ olan idmançıların bir il sonrakı yarışdan kənar qalmamasını təmin edib.

Qeyd edək ki, bunadək FİFA-nın qaydalarına əsasən, Olimpiya Oyunlarında 23 yaşadək futbolçular oynaya bilərdi. Hər milli komanda bu limitə uyğun gəlməyən üç oyunçudan yararlanmaq hüququna malikdir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.