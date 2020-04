Əli Laricani koronavirusa yoluxdu

İran parlamentinin sədri Əli Laricani koronavirusa yoluxub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə, İran parlamentinin ictimaiyyətlə əlaqələr bölməsi aprelin 2-də məlumat yayıb.

Məlumatda bildirilir ki, son günlər Əli Laricanidə koronavirus infeksiyasının ilkin simptomları aşkar edildikdən sonra ondan test analizləri götürülüb və analizlərin nəticələri müsbət çıxıb.

Əli Laricaninin hazırda karantin şəraitində saxlanıldığı, həkimlərin ciddi nəzarətində müalicə aldığı bildirilir. Onun evdə və ya xəstəxanada müalicə aldığı açıqlanmayıb.

Xatırladaq ki, İran parlamentinin rəyasət heyətinin sözçüsü Əsədulla Abbasi martın 31-də mediaya açıqlamasında 23 deputatın koronavirusa yoluxmasını təsdiq etmişdi.

