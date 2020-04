Uhanda yenidən koronavirus dalğası - Ölənlər var, giriş- çıxış bağlandı

Uhan şəhərində koronavirusdan 4 yeni ölüm faktı qeydə alınıb. Hətta bugünə qədər şəhərə giriş -çıxış bağlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hazırda şəhərdə 1 727 nəfər müalicə alır. Hökumət şəhərdə yenidən epidemiya dalğasının yayılmasından ehtiyat edir.

Amma Çin hökuməti virusun mənbəyi olan Uhan şəhərində koronavirusun yayılmasının azaldığını elan edib.

Bəzi mənbələr elan edir ki, Çin gerçək ölüm sayını gizlədir. Ölkədə bu dəfə heç bir simptom daşımayan virus daşıyıcıları peyda olub.



Xatırladaq ki hazırda virus 205 ölkə və bölgədə qeydə alınıb. Son rəqəmlərə görə, dünyada koronavirus infeksiyasına yoluxanların sayı 1 milyon 118 min 45-ə çatıb.

Mənbə.Times

