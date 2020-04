Braziliyada koronavirusdan ölənlər üçün xüsusi qəbiristanlıq - VİDEO

Dünyada koronavirusdan ölənlərin sayı o həddə çatıb ki, artıq virusdan ölənlər üçün xüsusi qəbiristanlıq yaradılır.

Metbuat.az xəbər verir ki, belə ölkələrdən biri də Braziliyadır. Ölkənin ən böyük qəbiristanlığı koronavirusdan ölənlər üçün ayrılıb. Ərazidə yeni məzarlar qazılıb.

Qəbir qazan şəxslər "reuters” agentliyinə bildiriblər ki, koronavirus başlayandan məzarlıqda dəfn olunanların sayında artım müşahidə olunur.



Qeyd edək ki, rəsmi rəqəmlərə əsasən, Braziliyada 9 216 nəfər koronavirisa yoluxub, 365 şəxs isə virusun qurbanı olub.

Mənbə:Reuters.com

