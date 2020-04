Müğənni Zamiq karantini dəbdəbəli bağında belə keçirir - FOTOLAR

Müğənni Zamiq Hüseynov son günlər İnstaqramın ən akriv istifadəçilərindən olub.

Metbuat.az axsam.az-a istinadən xəbər verir ki, sənətçi bağının hər küncündə foto çəkdirərək onları sosial şəbəkə izləyiciləri ilə bölüşüb.

"Həyat hər gün bizə bir şey öyrədir: gah sevinc verir, gah kədər. Gözəl günlər, çətin anlar, bir sözlə bizi bərkə, boşa salır. Çalışıb bu sınaqlardan yaxşı keçməliyik. Hər çətin günün arxasında bir gözəllik, işıq var. İnşallah, qısa bir zamanda bu bəlanı arxada qoyacağıq" deyə, Zamiq fotolarına yazıb.

